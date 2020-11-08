08 Kasım 2020, Pazar
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Çorum FK'de 16 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... Misli.com 2. Lig ekiplerinden FK'de 13 futbolcu ile teknik heyetten 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 08.11.2020
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Çorum FK'de 16 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik heyet ile hem idari hem de destek kadrolarında çalışan personele sabah saatlerinde PCR testi uygulandığı belirtildi.

13 futbolcu ile teknik heyetten 3 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı aktarılarak, "Testi pozitif çıkan oyuncumuz ve personelimiz ev izolasyonuna alınmış, tedavilerine başlanmıştır." denildi.

Çorum'da 11 Ekim'de oynanacak Sancaktepe FK ve 14 Ekim'de deplasmanda oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçlarının da Türkiye Futbol Federasyonunca ertelendiği aktarıldı.

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