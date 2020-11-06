06 Kasım 2020, Cuma
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'Evde sabun paketleyerek para kazanın' ilanıyla dolandırdılar

'de üzerinden verdikleri 'Evde sabun paketleyerek para kazanın' ilanıyla ev kadınlarını dolandıran biri kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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'Evde sabun paketleyerek para kazanın' ilanıyla dolandırdılar

'de yaşayan ev kadını S.D., hesabı üzerinden 'evde ek iş, hediye paketleme' ilanı verip, sabun paketleyerek ayda 2 bin 500 TL kazanma vaadinde bulunan bazı kişilerin banka hesap numaralarına, işe girebilmek için 550 TL yatırdı. Para transferinin tamamlanmasının ardından ilan sahiplerine ulaşamayan S.D., polise şikayetçi oldu.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda ilanı veren 16 şüphelinin kimliğini saptadı. Belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen polis, aralarında bir kadının da bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı. B.S., E.Ç., S.Ç., K.S.Ç., A.Y., A.G., O.A. ve A.A. adlı kadın şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçiren dijital materyallerden Mersin'in yanı sıra , Ankara, , , , , , , , , , , , , ve 'daki birçok kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı ortaya çıktı. Polis, soruşturma kapsamında 8 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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