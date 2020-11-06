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Ankara'da suç örgütüne 'çukur' operasyonu: 17 kişi gözaltında

'da bazı kahvehaneleri sözde 'ortaklık' adı altında yağmalayıp, el koyan, karşı çıkanları '' adını verdikleri alana götürüp köpeklere saldırtarak silahla tehdit eden 'yurtlular' örgütüne yönelik 'çukur' operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Ankara'da suç örgütüne 'çukur' operasyonu: 17 kişi gözaltında

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini 'yurtlu kardeşler' veya 'aramaz grubu' olarak isimlendiren 'yurtlular' örgütünün, Sincan ve Etimesgut ilçelerindeki bazı kahvehaneleri sözde 'ortaklık' adı altında yağmalayıp, el koyduklarını belirledi.

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Örgüt üyelerinin, buna karşı çıkan kişileri ise kırsal bölgelerde oluşturdukları 'çukur' adını verdikleri alanlara götürerek, burada besledikleri köpeklere saldırttıkları saptandı. Örgüt üyelerinin, isteklerini yerine getirmeleri için işletme sahiplerine yönelik silahlı eylem gerçekleştirdikleri de belirlendi.

Teknik ve fiziki takiplerin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri suç örgütüne ait belirlenen 34 adrese sabah eş zamanlı düzenledi. Şüphelilerin kaçma ihtimallerine karşı dron da kullanılan '' adı verilen operasyonda liderliğini O.M.H., yöneticiliğini ise U.Ç.'nin yaptığı 'yurtlu kardeşler' suç örgütünün 5'i cezaevinde olan 34 üyesinden 17'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin kullandığı barakalarda ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda değişik çap ve modellerde 7 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda mermi, yüksek miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Tamamının daha önce yurtlarda kaldığı belirlenen üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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