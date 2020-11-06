8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı öldürmüştü! Uğur Koçyiğit'in cezası belli oldu...
Son dakika haberine göre; Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı alıkoyduktan sonra öldüren sanık Uğur Koçyiğit, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık Uğur Koçyiğit'e ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezası verildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık Uğur Koçyiğit'e ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezası verildi.
Uğur Koçyiğit'in annesi sanık Huriye Koçyiğit ise yardım suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Uğur Koçyiğit'e verdiği cezadan hiçbir indirim uygulamadı.