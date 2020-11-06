06 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı öldürmüştü! Uğur Koçyiğit'in cezası belli oldu...

8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı öldürmüştü! Uğur Koçyiğit'in cezası belli oldu...

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde 8 yaşındaki 'yı alıkoyduktan sonra öldüren sanık , ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
ABONE OL
8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı öldürmüştü! Uğur Koçyiğit'in cezası belli oldu...

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık Uğur Koçyiğit'e ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezası verildi.

Uğur Koçyiğit'in annesi sanık Huriye Koçyiğit ise yardım suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Uğur Koçyiğit'e verdiği cezadan hiçbir indirim uygulamadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA