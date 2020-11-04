Antalya��da şoke eden olay! Eski sevgili kuaför Rus kadına böyle saldırdı

Olay, 29 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Fener Mahallesi'ndeki bir kuaförde meydana geldi. Rus asıllı Türk vatandaşı kuaför Anna Orekhova, iki yıl önce tanıştığı Vehbi S. ile sevgili oldu. Orekhova, evlilik dışı hamileliğinin 5'inci ayında, Vehbi S.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu öğrendi.