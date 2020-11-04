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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Antalya’da şoke eden olay! Eski sevgili kuaför Rus kadına böyle saldırdı Antalya’da şoke eden olay! Eski sevgili kuaför Rus kadına böyle saldırdı
Rus asıllı Anna Orekhova'nın (39) işlettiği kuaföre gelen eski sevgilisi Vehbi S. (38), kadının telefonu ve iş yerinin camlarını kırdıktan sonra şiddet uyguladı. Vehbi S.'nin yerden aldığı cam parçasıyla ölümle tehdit ettiği Orekhova'nın imdadına, komşuları yetişti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 04.11.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 10:28
Olay, 29 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Fener Mahallesi'ndeki bir kuaförde meydana geldi. Rus asıllı Türk vatandaşı kuaför Anna Orekhova, iki yıl önce tanıştığı Vehbi S. ile sevgili oldu. Orekhova, evlilik dışı hamileliğinin 5'inci ayında, Vehbi S.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu öğrendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sevgilisine 'Uyuşturucuyu bırak, ya da ayrılalım' diyen Anna Orekhova, bu isteği yerine getirilmeyince Vehbi S.'den ayrıldı. Orekhova'nın evinden taşınıp, aynı sokakta ev kiralayan Vehbi S., kadına psikolojik şiddet uygulamaya başladı.
Çocuğun dünyaya gelmesinin ardından Vehbi S.'nin baskıları artınca, polis merkezine giderek şikayetçi olan Anna Orekhova, temmuz ayında 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.
Orekhova, uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından Vehbi S.'den sözlü ve fiili şiddet görmeye devam etti. Avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararının uzatılması için mahkemeye başvuran Anna Orekhova, olumsuz yanıt aldı.
KUAFÖRDE DEHŞETİ YAŞATTI
29 Ekim akşamı kuaföre gelen Vehbi S., bir süre Anna Orekhova ile konuştuktan sonra kadının cep telefonunu kırdı. Ardından Orekhova'yı saçından sürükleyen Vehbi S., iş yerinin camlarını kırdı. Kırılan cam parçasını alan Vehbi S., Anna Orekhova'yı ölümle tehdit etti.