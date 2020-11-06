10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü için hazırlıklar sürüyor. Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin yıl dönümünde anılacak. Tüm yurtta saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunulacak. 10 Kasım tarihi öncesinde bu önemli günün resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım kaçıncı yıl dönümü? 10 Kasım'da okullar tatil mi? İşte haberin detayları...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl "10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü", Salı gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için, eğitim öğretim ile birlikte normal iş günü devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82 yıl dönümünde saygıyla anılacak.

10 KASIM NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.