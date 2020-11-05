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İzmir’de önce yangın sonra deprem mağduru olan vatandaş: Evimi altın kaplasalar artık girmem

Seferihisar açıklarındaki 6.6 şiddetindeki depremde evi çatlayarak hasar gören , kurulan çadırlarda yaşamaya başladı. Daha önce de iki kez evinde çıktığını belirten Çetik, “Artık evde yaşamak istemiyorum. Evimi altın kaplasalar yaşamam” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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İzmir’de önce yangın sonra deprem mağduru olan vatandaş: Evimi altın kaplasalar artık girmem

'de geçen hafta cuma günü meydana gelen depremde Bayraklı'daki evi çatlayarak hasar gören , depremden komşuları sayesinde kurtulduğunu ifade etti.

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"KOMŞULARIM BİZİ ÇIKARDI"

sırasında evde torunu Gecem ve köpeği 'Lidya'nın bulunduğunu belirten Çetik, omuzu kırık olduğu için komşuları olmasaydı torunu ve köpeğini dışarıya çıkartamayacağını ifade etti. Çetik, "Dördüncü katta oturuyoruz. Deprem sırasında torunum Gecem ve köpeğim Lidya ile birlikteydik. Depremi çok hissettik. Kolum kırık olduğu için onları çıkarma imkanım yoktu.

Komşularım bizi çıkardı. Çünkü omuzum kırık, ne torunumu ne de köpeğim Lidya'yı indiremezdim. Çok korkunç bir şeydi. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Depremde bağırdığımı hatırlıyorum. Komşularıma torunumu ve Lidya'yı almalarını söyledim. Dört katı nasıl indiğimi hatırlamıyorum" dedi.

"EVİMİ ALTIN KAPLASALAR 'TRİLYON VERİYORUZ' DESELER ASLA GİRMEM"

Yaşadığı depremin kendisinin psikolojisini bozduğunu söyleyen Çetik, bir süre çadırda kalmaya devam etmek istediğini, evinde yaşamak istemediğini dile getirdi. Çetik, "Evime gitmek istemiyorum. Asla giremem. Çok korkunçtu. Evimi altın kaplasalar, evinize gidin size trilyon veriyoruz deseler asla girmem. Dayanılacak gibi değil" diye konuştu.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ EVİ YANDI

Daha önce kaldığı evin yandığını, sonraki evinin de çıkan yangında bir odasının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Çetik, o anları şöyle anlattı:
"Pazara alışverişe gitmiştim. Kızım, oğlum ve torunlarım evdeydi. Geldiğimde sadece kızımın elinde bir yastık ve telefon vardı. Evsiz kaldık. Kayınvalideme sığındık. Hatay Nokta'dan ev tuttuk. Orada yaşamaya başladım. Bir süre sonra, elektrikli battaniyeden tekrar bir yangın çıktı. Bu kez evimizin bir odası yandı. Yangından sonra da işte depremi yaşadık ama bana bu çok ağır geldi. Evde yaşamak istemiyorum. Beynimde çığlıklar var. Yangınlardan dolayı psikolojik tedavi görüyordum şimdi çok daha kötüyüm."

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