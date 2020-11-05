İzmir’de önce yangın sonra deprem mağduru olan vatandaş: Evimi altın kaplasalar artık girmem

DAHA ÖNCE İKİ KEZ EVİ YANDI

Daha önce kaldığı evin yandığını, sonraki evinin de çıkan yangında bir odasının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Çetik, o anları şöyle anlattı:

"Pazara alışverişe gitmiştim. Kızım, oğlum ve torunlarım evdeydi. Geldiğimde sadece kızımın elinde bir yastık ve telefon vardı. Evsiz kaldık. Kayınvalideme sığındık. Hatay Nokta'dan ev tuttuk. Orada yaşamaya başladım. Bir süre sonra, elektrikli battaniyeden tekrar bir yangın çıktı. Bu kez evimizin bir odası yandı. Yangından sonra da işte depremi yaşadık ama bana bu çok ağır geldi. Evde yaşamak istemiyorum. Beynimde çığlıklar var. Yangınlardan dolayı psikolojik tedavi görüyordum şimdi çok daha kötüyüm."