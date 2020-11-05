ATTIĞI MESAJI ANNESİ GÖRMEDİ

Enkazdan kendi ve etrafı çeken 15 yaşındaki Günay'ın annesine de mesajlar attığı ortaya çıktı. Anne Özışık yaşanan olayı A Haber'e anlattı ve "Tek eliyle o korkuyla nasıl yazdı bilmiyorum" dedi.