Son dakika: Çıkarıldığı enkazı cep telefonuyla görüntüleyen Günay Özışık annesine de mesaj atmış: Anne ben enkazda kaldım
Son dakika haberi... Günay Özışık, İzmir'de depreme evde tek başına yakalanmıştı. 15 yaşındaki çocuk, enkazdan 10 saat sonra çıkarılmıştı ve yaşadığı dehşeti cep telefonu kamerasıyla görüntülemişti. Günay'ın annesine enkaz altından mesaj attığı ortaya çıktı. Detayları A haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.
Günay Özışık, İzmir'de depreme evde tek başına yakalanmıştı. 15 yaşındaki çocuk, enkazdan 10 saat sonra çıkarılmıştı ve yaşadığı dehşeti cep telefonu kamerasıyla görüntülemişti. Günay'ın annesine enkaz altından mesaj attığı ortaya çıktı. Detayları A haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.
Günay Özışık (15) İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'nda kuzeni ile birlikteydi. Anne Olcan Özışık ile abisi hastanede, babası ise işteydi.
Apartman 6,6'lık sarsıntıda yıkıldı. Kuzeni molozların arasında çıkarılırken Günay, enkaz altında kaldı.
ATTIĞI MESAJI ANNESİ GÖRMEDİ
Enkazdan kendi ve etrafı çeken 15 yaşındaki Günay'ın annesine de mesajlar attığı ortaya çıktı. Anne Özışık yaşanan olayı A Haber'e anlattı ve "Tek eliyle o korkuyla nasıl yazdı bilmiyorum" dedi.
İŞTE O MESAJ
Günay annesine "Anne ben enkazda kaldım" diye mesaj etmış.