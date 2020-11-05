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Son dakika: Çıkarıldığı enkazı cep telefonuyla görüntüleyen Günay Özışık annesine de mesaj atmış: Anne ben enkazda kaldım

Son dakika haberi... , 'de depreme evde tek başına yakalanmıştı. 15 yaşındaki çocuk, enkazdan 10 saat sonra çıkarılmıştı ve yaşadığı dehşeti cep telefonu kamerasıyla görüntülemişti. Günay'ın annesine enkaz altından mesaj attığı ortaya çıktı. Detayları A haber muhabiri aktardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2020
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Son dakika: Çıkarıldığı enkazı cep telefonuyla görüntüleyen Günay Özışık annesine de mesaj atmış: Anne ben enkazda kaldım

Günay Özışık, İzmir'de depreme evde tek başına yakalanmıştı. 15 yaşındaki çocuk, enkazdan 10 saat sonra çıkarılmıştı ve yaşadığı dehşeti cep telefonu kamerasıyla görüntülemişti. Günay'ın annesine enkaz altından mesaj attığı ortaya çıktı. Detayları A haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Son dakika: Çıkarıldığı enkazı cep telefonuyla görüntüleyen Günay Özışık annesine de mesaj atmış: Anne ben enkazda kaldım

Günay Özışık (15) İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'nda kuzeni ile birlikteydi. Anne Olcan Özışık ile abisi hastanede, babası ise işteydi.

Son dakika: Çıkarıldığı enkazı cep telefonuyla görüntüleyen Günay Özışık annesine de mesaj atmış: Anne ben enkazda kaldım

Apartman 6,6'lık sarsıntıda yıkıldı. Kuzeni molozların arasında çıkarılırken Günay, enkaz altında kaldı.

Son dakika: Çıkarıldığı enkazı cep telefonuyla görüntüleyen Günay Özışık annesine de mesaj atmış: Anne ben enkazda kaldım

ATTIĞI MESAJI ANNESİ GÖRMEDİ

Enkazdan kendi ve etrafı çeken 15 yaşındaki Günay'ın annesine de mesajlar attığı ortaya çıktı. Anne Özışık yaşanan olayı A Haber'e anlattı ve "Tek eliyle o korkuyla nasıl yazdı bilmiyorum" dedi.

Son dakika: Çıkarıldığı enkazı cep telefonuyla görüntüleyen Günay Özışık annesine de mesaj atmış: Anne ben enkazda kaldım

İŞTE O MESAJ

Günay annesine "Anne ben enkazda kaldım" diye mesaj etmış.

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Son dakika: Çıkarıldığı enkazı cep telefonuyla görüntüleyen Günay Özışık annesine de mesaj atmış: Anne ben enkazda kaldım

"İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık yaşadığı dehşeti görüntüledi" haberi için tıklayın

Son dakika: Çıkarıldığı enkazı cep telefonuyla görüntüleyen Günay Özışık annesine de mesaj atmış: Anne ben enkazda kaldım

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Son dakika: Çıkarıldığı enkazı cep telefonuyla görüntüleyen Günay Özışık annesine de mesaj atmış: Anne ben enkazda kaldım

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