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İzmir'de depremde yıkılan binaları hedef alan hırsızlar yakalandı

'de 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan ve hasar gören binalar hırsızların hedefi haline geldi. Birçok şüpheli hırsızlık yaparken ya da yapmaya teşebbüs ederken vatandaş ve güvenlik güçlerince yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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İzmir'de depremde yıkılan binaları hedef alan hırsızlar yakalandı

'nde, 'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde çöken binaların enkazlarının altında kalanlar için seferberlik yürütüldü.

Herkesin seferber olduğu o anlarda, bazı art niyetli kişiler hırsızlık için deprem bölgesini, hedef haline getirdi. Birçok şüpheli hırsızlık yaparken ya da yapmaya teşebbüs ederken vatandaş ve güvenlik güçlerince yakalandı.



Polis ekiplerinin, hasar gördüğü için boşaltılan binalar ve kurulan çadır kentler önündeki önlemleri sürüyor.

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