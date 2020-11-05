05 Kasım 2020, Perşembe
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Fatih'te otel yangını! Büyük paniğe sebep oldu

Son dakika haberi... Fatih'te bir otelde çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Mahallesi Caddesi'nde bulunan 7 katlı otelin bordum katında elektrik hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Fatih'te otel yangını! Büyük paniğe sebep oldu

Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelde kalanlar itfaiye ve çalışanlar tarafından tahliye edilirken, yangın çalışmalar sonucu söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı yangın otelde hasara yol açtı.

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