05 Kasım 2020, Perşembe
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Türk Cumhuriyeti () Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Tatar'ın Kıbrıs meselesiyle ilgili son dönemdeki temasları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tatar ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın Lefkoşa'da bulunan ara bölgedeki ikametgahında 3 Kasım'da ilk kez gayriresmi toplantıda bir araya gelmişti.

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