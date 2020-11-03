Son dakika... İzmir'de bir deprem daha: Artçı sarsıntılar halen devam ediyor
AFAD tarafından yapılan açıklamada İzmir'in Urla açıklarında 4.1 büyuklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin Urla'ya 23.22 km uzakta olduğu ve 16.05 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
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AFAD tarafından yapılan açıklamada İzmir'in Urla açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı.
URLA AÇIKLARINDA YAŞANDI
Yaşanan depremin İzmir'in Urla ilçesine 23.22 km uzakta ve 16.05 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
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