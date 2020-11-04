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İzmir'deki deprem anından yeni görüntü! Araçlarını bırakıp kaçtılar

’de 6,6 şiddetinde yaşanan yıkıcı depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. anında yaşananlar, kentin farklı noktalarındaki () kameralarınca kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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İzmir'deki deprem anından yeni görüntü! Araçlarını bırakıp kaçtılar

'de anında yaşananlar, kentin farklı noktalarındaki () kameralarınca kaydedildi.

İzmir'deki deprem anından yeni görüntü! Araçlarını bırakıp kaçtılar İZMİR'DEKİ DEPREM ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜ! ARAÇLARINI BIRAKIP KAÇTILAR

Görüntülerde, vatandaşların yaşadığı panik ve depreme trafikte yakalanan sürücülerden bazılarının araçlarını terk ettiği yer alıyor.

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Merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin şiddetini gözler önüne seren kayıtlara, depreme Alsancak Ali Çetinkaya ve Cumhuriyet Bulvarları ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele ve çarşı girişi ile Bornova Küçükpark civarındayken yakalanan vatandaşların yaşadığı panik yansıdı.

Kamera kayıtlarında, esnafın yanı sıra yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntıyla hızla iş yerlerinden kaçması yer aldı.

Depreme trafikte yakalanan sürücülerden bazılarının ise panikle araçlarını terk ettiği kayıtlarda görüldü.

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