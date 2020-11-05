05 Kasım 2020, Perşembe
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Kocaeli'de 5 göçmen yakalandı

'de, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı. İki kişi hakkında " kaçakçılığı" suçundan yapıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2020
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Kocaeli'de 5 göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı.

Göçmenlerin sevkini sağladıkları iddiasıyla M.B. ve M.U. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi.

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