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Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

’nın ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2020
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Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 104'üncü kilometresinde yaşandı.

Selman İ.'nin kullandığı 09 E 0788 plakalı otomobil, iddiaya göre ön lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Selman İ. ile birlikte araçta bulunan Şervan D., Cuma K. ve Bilal S. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet

Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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