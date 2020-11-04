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İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın! Ölümden böyle kaçtı

... Tarlabaşı'nda bulunan bir evde çıktı. Yabancı uyruklu iki kadın, yangından çıplak ayakla kaçarak kurtuldu. Yangında binada mahsur kalan bir vatandaş ise elektrik direğinden aşağı kayarak kurtuldu. Ölüm kaçış anlarının kameralara yansıdığı işte o anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın! Ölümden böyle kaçtı

Tarlabaşı'nda bir evde çıktı.

Yabancı uyruklu iki kadın, yangından çıplak ayakla kaçarak kurtuldu.

Ölümden kaçış anı kameralara böyle yansıdı! Beyoğlu'nda korkutan yangın ÖLÜMDEN KAÇIŞ ANI KAMERALARA BÖYLE YANSIDI! BEYOĞLU'NDA KORKUTAN YANGIN

Yangında mahsur kalan bir kişinin aydınlatma direğine tutunup, kayarak kaçma anları kameraya yansıdı.

Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Hafif yaralanan iki kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa süre içerisinden kontrol altına alındı.

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