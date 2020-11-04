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Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Sivas'ta "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla karşılandı

Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın ile karşılaşacak temsilcisi Karabağ, 'ta "" şarkısıyla karşılandı.

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Sivas'ta Çırpınırdı Karadeniz şarkısıyla karşılandı

Futbolcular, teknik heyet ve yönetimden oluşan kafileyi taşıyan uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Sivasta Çırpınırdı Karadeniz şarkısıyla karşılandı AZERBAYCAN TEMSİLCİSİ KARABAĞ, SİVAS'TA "ÇIRPINIRDI KARADENİZ" ŞARKISIYLA KARŞILANDI

Spor Sivas Projesi kapsamında izcilik faaliyeti yürüten bir grup öğrenci, "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını çalarak kafileye çiçek verdi.

İki ülkenin milli marşlarını okuyan, Türk ve Azerbaycan bayrakları da açan öğrenciler, Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Karabağ takımı bugün saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Karabağ, yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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