Gençlerden örnek davranış! Tek tek ağaç dallarına astılar

Gençlik liderleri ve gönüllü gençler atık rulo şeklindeki kartonların üzerine bal sürerek etrafını kuş yemi ile kaplayarak daha sonra bu hazırladıkları yemleri farklı noktalardaki ağaç dallarına astılar.

Yapılan açıklamada gönüllük esaslı sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını belirten gençlik lideri Mücahide Arslan, "Kış aylarının gelmesi ile birlikte yem bulmakta zorlanan kuşlarımız için kendi imkanlarımız ile gönüllü gençlerimizin de desteği ile yemlikler hazırladık ve Suluova ilçemizde farklı noktalara yerleştirdik" ifadelerini kullandı.