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Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Sivas'ta "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla karşılandı

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Giriş: 04.11.2020 14:42
Güncelleme:04.11.2020 16:04
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Sivas'ta "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla karşılandı.

Futbolcular, teknik heyet ve yönetimden oluşan kafileyi taşıyan uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Spor Sivas Projesi kapsamında izcilik faaliyeti yürüten bir grup öğrenci, "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını çalarak kafileye çiçek verdi.

İki ülkenin milli marşlarını okuyan, Türk ve Azerbaycan bayrakları da açan öğrenciler, Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Karabağ takımı bugün saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Karabağ, yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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