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Acılı baba PKK'nın oğlunu nasıl kandırdığını anlattı! Diyarbakır'da evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 428’inci gününde de devam ediyor. 'da yaşayan , 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay için 428 gündür evlat nöbeti tutuyor. Baba Şevket Bingöl yaşadıklarını anlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Acılı baba PKK'nın oğlunu nasıl kandırdığını anlattı! Diyarbakır'da evlat nöbeti devam ediyor

Evlatlarının aracılığıyla terör örgütü 'ya kandırılarak ve kaçırılarak dağa götürülmesi iddiasıyla HDP İl binası önünde 428 gün önce oturma eylemi başlatan aileler, evlatlarının yollarını gözleyerek kararlılıkla eylemlerine devam ediyor.

"HDP BİZİM ÇOCUKLARIMIZI GÖTÜRÜP PKK'YA SATMIŞ"

'da yaşayan , 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay için 428 gündür evlat nöbeti tutuyor. Baba Şevket Bingöl, bir yıldan fazladır burada oturduklarını, HDP'den herhangi bir açıklama kendilerine yapılmadığını belirterek, "Çünkü bizim çocuklarımızı HDP götürdü, HDP aracılığıyla götürüldü. HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Benim çocuğum 2014 yılında 14 yaşındayken HDP Arnavutköy ilçe teşkilatı tarafından götürüldü. HDP bizim çocuklarımızı götürüp PKK'ya satmış. Şimdi de bizim çocuklarımızın gölgesinde saklanıyorlar. Bizim çocuklarımız gelmeden hiçbir aile buradan ayrılmayacak" dedi.

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