Acılı baba PKK'nın oğlunu nasıl kandırdığını anlattı! Diyarbakır'da evlat nöbeti devam ediyor

"HDP BİZİM ÇOCUKLARIMIZI GÖTÜRÜP PKK'YA SATMIŞ"

İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay için 428 gündür evlat nöbeti tutuyor. Baba Şevket Bingöl, bir yıldan fazladır burada oturduklarını, HDP'den herhangi bir açıklama kendilerine yapılmadığını belirterek, "Çünkü bizim çocuklarımızı HDP götürdü, HDP aracılığıyla götürüldü. HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Benim çocuğum 2014 yılında 14 yaşındayken HDP Arnavutköy ilçe teşkilatı tarafından götürüldü. HDP bizim çocuklarımızı götürüp PKK'ya satmış. Şimdi de bizim çocuklarımızın gölgesinde saklanıyorlar. Bizim çocuklarımız gelmeden hiçbir aile buradan ayrılmayacak" dedi.