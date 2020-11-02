02 Kasım 2020, Pazartesi
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AFAD İzmir depremiyle ilgili ön değerlendirme raporunu açıkladı: Tam 1230 kez artçı oldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (), Seferihisar açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu açıkladı. Büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 1230 artçı kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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AFAD İzmir depremiyle ilgili ön değerlendirme raporunu açıkladı: Tam 1230 kez artçı oldu

Dairesi Başkanlığının "AFAD Deprem" Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarihinde Seferihisar açıklarında meydana gelen depreme ait ön değerlendirme raporuna yer verildi.

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Raporda, "Deprem Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan yaklaşık 30 kilometre uzunlukta BKB-DGD gidişli Sisam Fayı üzerinde meydana gelmiştir. Artçı deprem dağılımı ve odak mekanizması çözümü, bu bulguyu desteklemektedir." denildi.

30 Ekim'de saati ile 14.51'de meydana gelen ve merkez üssü 'nin 17,26 kilometre Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, 16,54 kilometre derinde olduğu anımsatıldı.

Depremin en yakın yerleşim birimi olan 'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamlı köyüne uzaklığının 23,38 kilometre olduğu aktarılan raporda, "Ana şoktan 2 Kasım 12.54'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 1230 artçı deprem kaydedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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