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İzmir'den şok görüntüler! Depreminin şiddeti iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı

'deki anı, Bayraklı ve Bergama ilçelerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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İzmir'den şok görüntüler! Depreminin şiddeti iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü saat 14.51'de meydana gelen deprem, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir reklam ajansının güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzmirden şok görüntüler! Depreminin şiddeti iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı İZMİR'DEN ŞOK GÖRÜNTÜLER! DEPREMİNİN ŞİDDETİ İŞ YERLERİNİN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Görüntülerde, binanın sallanmaya başlamasıyla çalışanların çığlıkları ve panikle koşuşturmaları yer alıyor.

Masaların hareketlenmesine ve dolaplardaki eşyaların dökülmesine neden olan deprem anında bir kedinin de kaçmaya çalışması dikkati çekiyor.

Öte yandan Bergama ilçesinde bir iş yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde de depremin şiddeti ve çalışanların panik halleri görülüyor.

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