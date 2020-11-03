Sakarya'da fabrika yangını
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. yangın hasara yol açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Beşköprü Mahallesi Çırçır Sokak'ta bulunan ambalaj fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Soğutma çalışmalar başlatılan yangında, fabrikada hasar oluştu.
Beşköprü Mahallesi Çırçır Sokak'ta bulunan ambalaj fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalar başlatılan yangında, fabrikada hasar oluştu.