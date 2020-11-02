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İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kedi 75 saat sonra kurtarıldı

Son dakika haberi... 'i vuran 6.6'lık depremin ardından yerle bir olan 'nın enkazından 75 saat sonra bir sağ olarak kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kedi 75 saat sonra kurtarıldı

'i vuran 6.6 şiddetindeki depremin ardından umut veren haberler de gelmeye devam ediyor.

Bugün minik Elif'in 65 saat sonra canlı olarak kurtarılması 'yi sevince boğmuştu.

İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kedi 75 saat sonra kurtarıldı İZMİR'DE RIZA BEY APARTMANI ENKAZINDAN BİR KEDİ 75 SAAT SONRA KURTARILDI

Aradan saatler geçmesinin ardından 'nın ardından bu kez de bir sağ olarak kurtarıldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Rıza Bey Apartmanı'ndan bir kediyi 75 saat sonra canlı olarak çıkardı.



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