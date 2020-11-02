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İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerine gözaltı

Son dakika haberine göre... 'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerine gözaltı

Son dakika haberine göre...'in Seferihisar içesi açıklarında 6.6 büyüklüğündeki sonrası yıkılan binaların müteahitleri ile fenni mesullerinin aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son açıklamasına göre; 91 kişinin yaşamını yitirdiği 994 kişinin yaralandığı depremin ardından başlatılan soruşturmada 7 binanın müteahhitleri ve fenni mesulleri hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda; Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanındaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı Fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D, Rızabey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

Ayrıca iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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