İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kedi 75 saat sonra kurtarıldı

Son dakika haberi... İzmir'i vuran 6.6'lık depremin ardından yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 75 saat sonra bir kedi sağ olarak kurtarıldı.

İzmir'i vuran 6.6 şiddetindeki depremin ardından umut veren haberler de gelmeye devam ediyor.

Bugün minik Elif'in 65 saat sonra canlı olarak kurtarılması Türkiye'yi sevince boğmuştu.





Aradan saatler geçmesinin ardından Rıza Bey Apartmanı'nın ardından bu kez de bir kedi sağ olarak kurtarıldı.





Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Rıza Bey Apartmanı'ndan bir kediyi 75 saat sonra canlı olarak çıkardı.





