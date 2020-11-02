02 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kedi 75 saat sonra kurtarıldı

İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kedi 75 saat sonra kurtarıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2020 20:55
Güncelleme:02.11.2020 21:14
Son dakika haberi... İzmir'i vuran 6.6'lık depremin ardından yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 75 saat sonra bir kedi sağ olarak kurtarıldı.

İzmir'i vuran 6.6 şiddetindeki depremin ardından umut veren haberler de gelmeye devam ediyor.

Bugün minik Elif'in 65 saat sonra canlı olarak kurtarılması Türkiye'yi sevince boğmuştu.

Aradan saatler geçmesinin ardından Rıza Bey Apartmanı'nın ardından bu kez de bir kedi sağ olarak kurtarıldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Rıza Bey Apartmanı'ndan bir kediyi 75 saat sonra canlı olarak çıkardı.



Kedi 75 saat sonra kurtarıldı
Kedi 75 saat sonra kurtarıldı
İzmir'deki depreme ait yeni görüntüler
İzmir'deki depreme ait yeni görüntüler
Barış sitesinin çökme anı kamerada
Barış sitesinin çökme anı kamerada
Hasar tespiti nasıl yapılıyor?
Hasar tespiti nasıl yapılıyor?
Deprem fırsatçıları iş başında!
Deprem fırsatçıları iş başında!
Elif Türkiye’ye el salladı! İşte hastaneden ilk görüntüleri
Elif Türkiye’ye el salladı! İşte hastaneden ilk görüntüleri
Son dakika | İzmir'de Rıza Bey Apartmanı böyle yıkıldı
Son dakika | İzmir'de Rıza Bey Apartmanı böyle yıkıldı
Elif kahramanın elini böyle tuttu! Parmağın sahibi A Haber’e konuştu
Elif kahramanın elini böyle tuttu! Parmağın sahibi A Haber’e konuştu
İzmir depreminin verdiği mesaj ne?
İzmir depreminin verdiği mesaj ne?
Binalar mı çürük, zemin mi kötü?
Binalar mı çürük, zemin mi kötü?
Enkaz altında yaşadığı dehşeti görüntüledi
Enkaz altında yaşadığı dehşeti görüntüledi
Tsunamiyi çekiyordu! Görünce şok oldu
Tsunamiyi çekiyordu! Görünce şok oldu
Daha Fazla Video Göster