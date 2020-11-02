Erzincan depreminde 8 gün enkaz altında kalmıştı! İzmir depremine de yakalandı...

AKLIMIZA ERZİNCAN DEPREMİ GELDİ

Türkiye'de en uzun süre enkaz altında kalarak sağ çıkarılan kişi olan Nurcan Eraslan Arslan, İzmir depremi sonrası SABAH'a duygularını anlattı. Şu an İzmir Buca'da bir apartmanın birinci katında yaşayan Arslan "Çocuklarımla dışarı çıktık ve bir süre apartmanımızda oturduk. Evimizde çatlak olmadığı için gece geri döndük. Ama çok korktuk ve aklıma 1992 Erzincan depremi geldi" dedi.