Son dakika: Diyarbakır'da flaş operasyon! 5 zanlı suçüstü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu merkez Yenişehir ilçesinde bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

İlçenin Devegeçidi mevkisinde tarihi eserleri satmaya çalışan 5 zanlı suçüstü yakalandı. Yapılan aramada tarihi tablo, kama ve 22 sikke bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi, 5 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)