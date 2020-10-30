Türkiye'nin koronavirüs aşısında yol haritası belli oldu! İlk etapta 2.5 milyon kişi

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Çin, ardından da Almanya'dan gelmesi beklenen aşılar sağlık çalışanları, polisler, kalabalık ortamlarda çalışanlar gibi öncelikli risk gruplarına yapılacak. Bu da büyük bir rahatlama sağlayacak. Daha sonra belli yaşın altındaki genç nüfus aşılanacak. 65 yaş üstüne ilk etapta aşı yapılması planlanmıyor. Çünkü aşılar bu grupta hiç denenmedi ve sonuçları bilinmiyor.

Sabah'ın haberine göre; daha sonra yerli aşı da devreye girecek. Aşılama yöntemi ile pandeminin önlenmesi bir süre alacak. Bu süre içinde toplumsal bağışıklık kazanılması ya da virüsün mutasyona uğraması olasılığı da çok yüksek görünüyor.