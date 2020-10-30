30 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sonbaharda elma ağacı çiçek açtı; üreticiler şaşkına döndü

Sonbaharda elma ağacı çiçek açtı; üreticiler şaşkına döndü

’nin  Pertek ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle çiçek açtı. Elma ağacının ekim ayında çiçek açması üreticileri şaşırttı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
ABONE OL
Sonbaharda elma ağacı çiçek açtı; üreticiler şaşkına döndü

Sonbahar mevsimiyle birlikte sararan yapraklar dökülmeye başlarken, Pertek ilçesine bağlı Ardıç köyünde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle hasadı yapılan meyve ağaçları filizlenerek çiçek açtı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Elma ağacının ekim ayının son günlerinde çiçek açması, üreticileri de şaşırttı. Üretici Ertan Sefer, bu durumun kış mevsiminin sert geçeceği anlamına geldiğini belirterek, "Bahçemi kontrol etmeye geldiğimde elma ağacının çiçek açtığını fark ettim.

Bu mevsimde elma ağacının çiçek açması şaşkınlık yarattı. Ben de bunu büyüklerimize danıştım, onlar da sonbahar mevsiminde meyve ağaçlarının çiçek açması, kış aylarının sert ve çetin geçecek olmasına yorumladılar.

Kış mevsiminin sert geçeceğinin belirtisi olduğunu söylediler" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA