30 Ekim Cuma hutbesi: Bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet hutbeler...

30 Ekim 2020 Cuma hutbesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde duyurulan Cuma hutbesinin konusu merak ediliyor. Diyanet'in yayımladığı cuma hutbesinde bu hafta İslam peygamberi Hz. Muhammed ve çocuklardan bahsedildi. H.z Muhammed'in (s.a.s) hadisleri ile desteklenen Cuma hutbesi tüm camilerde okunacak. İşte 30 Ekim 2020 tarihli Cuma hutbesi...

CUMA HUTBESİ (30 EKİM 2020)

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Servet ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır."1

Aziz Müminler!

Çocuk, bize bahşedilmiş nimetlerin en sevimlisidir. Yuvalarımızın en masum misafiri, hanelerimizin bereketidir. Onlar, hayatımızın neşesi, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle göz aydınlığımızdır. Amel defterimizi daima açık tutacak olan iyilik kaynağımızdır. En nadide emanetimiz, varlığı ve yokluğu ile imtihan vesilemizdir.

Kıymetli Müslümanlar!

Çocuklarımızla ilişkilerimize yön veren en değerli rehberimiz, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizdir. O, yaratılmışlar içinde en çok çocukları sevmiştir. En çok çocuklara açılmıştır onun merhamet yüklü yüreği. Çocukların başını okşayarak, onları bağrına basarak, öpüp koklayarak göstermiştir engin merhametini. Çocukları ve torunlarının yanı sıra etrafındaki tüm çocuklar onun şefkatinden doyasıya nasiplenmiştir.