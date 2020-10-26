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İstanbul'da kedi saldırısı sosyal medyayı sallamıştı! Bu kez Mersin'de yaşandı! İşte o video

Son dakika haber... 'dan sonra 'de de bir kedinin, sahibi tarafından dolaştırılmaya çıkarılan küçük bir köpeğe saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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İstanbul'da kedi saldırısı sosyal medyayı sallamıştı! Bu kez Mersin'de yaşandı! İşte o video

Son dönemde sıkça rastlanan kedilerin köpeklere saldırdığına dair görüntülerden biri de Mersin'de ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bağcılar'da yaşanan olayı andıran görüntü, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da kedi saldırısı sosyal medyayı sallamıştı! Bu kez Mersin'de yaşandı! İşte o video

Sosyal medyaya da yansıyan ve merkez Mezitli ilçesinde geçmiş yıllarda yaşandığı öne sürülen görüntülerde, av malzemeleri satan bir iş yerinden çıkan gencin yanındaki küçük bir süs köpeğine, yine yavru bir kedi saldırdı.

İstanbul'da kedi saldırısı sosyal medyayı sallamıştı! Bu kez Mersin'de yaşandı! İşte o video

Neye uğradığını şaşıran genç, köpeğini tasmasından tutup yukarıya çekerek kurtarmaya çalışsa da kedi, gencin üzerine atlayarak saldırısına devam etti.

İstanbul'da kedi saldırısı sosyal medyayı sallamıştı! Bu kez Mersin'de yaşandı! İşte o video

Saldırgan kedi, çevredekilerin de yardımıyla uzaklaştırılırken, neye uğradığını şaşıran genç, yakındaki bir iş yerine girip kapıyı kapatarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

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İstanbul'da kedi saldırısı sosyal medyayı sallamıştı! Bu kez Mersin'de yaşandı! İşte o video

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