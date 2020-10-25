Köpeğini gezdiren adam neye uğradığını şaşırdı! Kedinin gazabı kamerada

Olay, 20 Ekim Salı günü akşam saatlerinde Bağcılar Barbaros Mahallesi'ndeki bir parkın kafe bölümünde meydana geldi. Köpeğini gezdirmek için dışarı çıkaran bir adam kafenin bahçesine geldiği sırada bir anda kendisine doğru koşan kediyi fark etti. Kedinin saldıracağını anlayan adam köpeğini korumak için tasmasından tutarak havaya kaldırıp kucağına almaya çalıştı.