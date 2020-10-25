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25 Ekim 2020, Pazar
Haberler Galeri Köpeğini gezdiren adam neye uğradığını şaşırdı! Kedinin gazabı kamerada
Köpeğini gezdiren adam neye uğradığını şaşırdı! Kedinin gazabı kamerada
İstanbul Bağcılar'da köpeğini gezdirmeye çıkaran bir kişi, kedinin gazabına uğradı. Saldırıdan köpeğini kurtarmaya çalışan adamın korku dolu o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Giriş Tarihi: 25.10.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 13:29