25 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Köpeğini gezdiren adam neye uğradığını şaşırdı! Kedinin gazabı kamerada

Köpeğini gezdiren adam neye uğradığını şaşırdı! Kedinin gazabı kamerada

İstanbul Bağcılar'da köpeğini gezdirmeye çıkaran bir kişi, kedinin gazabına uğradı. Saldırıdan köpeğini kurtarmaya çalışan adamın korku dolu o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 13:29
  • 1
  • 52
Köpeğini gezdiren adam neye uğradığını şaşırdı! Kedinin gazabı kamerada

Olay, 20 Ekim Salı günü akşam saatlerinde Bağcılar Barbaros Mahallesi'ndeki bir parkın kafe bölümünde meydana geldi. Köpeğini gezdirmek için dışarı çıkaran bir adam kafenin bahçesine geldiği sırada bir anda kendisine doğru koşan kediyi fark etti. Kedinin saldıracağını anlayan adam köpeğini korumak için tasmasından tutarak havaya kaldırıp kucağına almaya çalıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 52
Köpeğini gezdiren adam neye uğradığını şaşırdı! Kedinin gazabı kamerada

Saldıran kedi adamın üzerine atlayarak sırtına ve ensesine kadar tırmandı. Adamın sırtından yere atlayan kedi bu kez de adamın kucağındaki köpeğe saldırmaya devam etti.

  • 3
  • 52
Köpeğini gezdiren adam neye uğradığını şaşırdı! Kedinin gazabı kamerada

Kedi ile adamın bir süre mücadele etmesinin ardından çevrede bulunan kişilerin yardımı ile kedi olay yerinden uzaklaştırıldı. Kucağında köpeği ile kedi saldırısından korunmaya çalışan adamın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 52
Köpeğini gezdiren adam neye uğradığını şaşırdı! Kedinin gazabı kamerada

HAYVANLARIN HIŞMINA UĞRAYAN İNSANLAR!

İşte dünyadan görenleri şaşkına çeviren kareler…

  • 5
  • 52
Köpeğini gezdiren adam neye uğradığını şaşırdı! Kedinin gazabı kamerada