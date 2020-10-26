İzmir’de kuzenini tüfek ve bıçakla yaralayıp ardından duş aldı! Şüphelinin rahat tavırları şaşırttı

Yaralanan Muammer E. kaçmaya çalıştığı esnada bu sefer Mesut E. pompalı tüfekle ateş etti ve kaçtı. Eline saçmalar isabet eden şahıs kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.