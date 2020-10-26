- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İstanbul'da kedi saldırısı sosyal medyayı sallamıştı! Bu kez Mersin'de yaşandı! İşte o video
Son dakika haber... İstanbul'dan sonra Mersin'de de bir kedinin, sahibi tarafından dolaştırılmaya çıkarılan küçük bir köpeğe saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.
Son dakika haber... İstanbul'dan sonra Mersin'de de bir kedinin, sahibi tarafından dolaştırılmaya çıkarılan küçük bir köpeğe saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.