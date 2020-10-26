26 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da kedi saldırısı sosyal medyayı sallamıştı! Bu kez Mersin'de yaşandı! İşte o video

İstanbul'da kedi saldırısı sosyal medyayı sallamıştı! Bu kez Mersin'de yaşandı! İşte o video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2020 09:12
Güncelleme:26.10.2020 09:22
Son dakika haber... İstanbul'dan sonra Mersin'de de bir kedinin, sahibi tarafından dolaştırılmaya çıkarılan küçük bir köpeğe saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika haber... İstanbul'dan sonra Mersin'de de bir kedinin, sahibi tarafından dolaştırılmaya çıkarılan küçük bir köpeğe saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Pogba'dan Macron'a tepki
Pogba'dan Macron'a tepki
Yine kedi saldırısı
Yine kedi saldırısı
Balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler şaştı kaldı...
Balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler şaştı kaldı...
Kurutulmuş gıdalarda büyük tehlike
Kurutulmuş gıdalarda büyük tehlike
Bakanlık korona vaka sayılarını açıkladı
Bakanlık korona vaka sayılarını açıkladı
Trafikte abart egzozla dehşet saçmıştı! Men cezası aldı
Trafikte abart egzozla dehşet saçmıştı! Men cezası aldı
Başkan Erdoğan'dan ırkçı vekile sert tepki
Başkan Erdoğan'dan ırkçı vekile sert tepki
Denizin ortasında ölüm kalım anları!
Denizin ortasında ölüm kalım anları!
Bir köy alevlere teslim
Bir köy alevlere teslim
Kedinin gazabına uğradı
Kedinin gazabına uğradı
Eksik adres kargo çalışanının hayatına mal oldu
Eksik adres kargo çalışanının hayatına mal oldu
Melek ölüme böyle gitti
Melek ölüme böyle gitti
Daha Fazla Video Göster