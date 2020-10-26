İstanbul'da kedi saldırısı sosyal medyayı sallamıştı! Bu kez Mersin'de yaşandı! İşte o video

Son dakika haber... İstanbul'dan sonra Mersin'de de bir kedinin, sahibi tarafından dolaştırılmaya çıkarılan küçük bir köpeğe saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika haber... İstanbul'dan sonra Mersin'de de bir kedinin, sahibi tarafından dolaştırılmaya çıkarılan küçük bir köpeğe saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.