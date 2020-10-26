İstanbul Adalet Sarayı'nda korku dolu anlar! Maket bıçağı ile kendini kesti

İsminin Murat Ateş olduğu öğrenilen şahıs, cebinden falçata çıkarıp vücudu kesti. Güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen Ateş, gözaltına alındı ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edildi. (Dilek Yaman Demir/Sabah)

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