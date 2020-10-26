İstanbul Adalet Sarayı'nda korku dolu anlar! Maket bıçağı ile kendini kesti
Son dakika haberi: İstanbul Adalet Sarayı'na yanında getirdiği maket bıçağını içeri giren bir kişi kendini kesti. Bir süre kimseyi yanına yaklaştırmayan kişiyi polis ekipleri etkisiz hale getirdi. Şüphelinin maket bıçağını içeri nasıl soktuğu araştırılıyor. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberinin detayları...
İstanbul Adliyesi girişinde x-ray cihazında alarm veren bir vatandaş, güvenlik görevlilerinin tekrar geçmesini istemesi üzerine, cebinden falçata çıkarıp kendisini kesti.
MAKET BIÇAĞINI İÇERİ NASIL SOKTU?
Olay, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı binasının vatandaş girişi olan C Kapısında meydana geldi. X-ray cihazından geçerken alarmın ötmesi üzerine güvenlik görevlileri, bu kişinin tekrar cihazdan geçmesini ve üzerindeki metal eşyaları yandaki kutuya bırakmasını istedi.
İsminin Murat Ateş olduğu öğrenilen şahıs, cebinden falçata çıkarıp vücudu kesti. Güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen Ateş, gözaltına alındı ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edildi. (Dilek Yaman Demir/Sabah)
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