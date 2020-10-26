Antalya'da araç kiralamak isteyen emekli yarbay bütün mal varlığını kaybetti

İkili, Kımıllı'ya çek ve senet tahsilatı işiyle uğraştıklarını, kendilerine verdiği senetlerin tahsilatını yapamadıklarını, bu nedenle bir senet daha ciro etmesini söyledi. Kımıllı, kabul etmeyince de şüpheliler, emekli yarbaya annesi ile çocuklarının fotoğrafları ve adreslerini göstererek, tehditler savurdu.

Kendilerini Isparta'nın 'Efeler' çetesi olarak tanıtan şüpheliler, iddiaya göre silah tehdidiyle Kımıllı'ya boş senet imzalattı. Şüphelilerden E.M., aldığı senetleri teminat senedi olarak başkasına verdiğini, bu kişilerin kendisini dolandırdığını, dolandırıcılar hakkında savcılığa şikâyet dilekçesi verdiğini anlatarak, aracı Kımıllı'ya teslim etmedi. Bunun üzerine Kımıllı, şüpheliler E.M., M.E., R.E. G.K., B.K. ve yaptığı araştırmalar sonucunda çetenin başı olduğunu öğrendiği, Isparta'da galericilik yapan A.Ö. hakkında savcılığa 'dolandırıcılık' suçundan şikayetçi oldu.