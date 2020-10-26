Mehmetçik Suriyeli çocukları güvenle okula taşıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Eğitim her çocuğun hakkıdır! Kahraman Mehmetçik; terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan, okulları onarılarak yeniden eğitime açılan Resulayn'daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP'lerine karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor" denildi.





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