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Mehmetçik Suriyeli çocukları güvenle okula taşıyor

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn bölgesinde Mehmetçik, teröristlerin mayın ve el yapımı patlayıcılarına karşı çocukları zırhlı araçlarla okula taşıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2020
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Mehmetçik Suriyeli çocukları güvenle okula taşıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Eğitim her çocuğun hakkıdır! Kahraman Mehmetçik; terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan, okulları onarılarak yeniden eğitime açılan Resulayn'daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP'lerine karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor" denildi.


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