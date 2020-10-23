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İstanbul’da dün düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre...  Hezarfen Havalimanı’ndan havalanan bir eğitim uçağı kıyısında düşmüş, uçakta enkaz içerisinde yaralı olarak kurtulduğu görülen ev boyunluk takılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan pilottan acı haber geldi. İstanbul’da dün yaşanan kazada yaralanan pilotaj öğrencisi  bugün hayatını kaybetti. Sabah'tan Cevdet Özdemir'in haberinin detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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İstanbul’da dün düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

Büyükçekmece'deki 'ndan kalkış yapan Ayjet Uçuş Okulu'na ait eğitim uçağı boş araziye düşmüştü. Kazada yalnız uçuş yapan Pilotaj Bölümü öğrencisi ağır yaralı olarak kurtulmuş ve hastaneye kaldırımıştı. Pilotaj öğrencisi Beytullah Nart hayatını kaybettiği öğrenildi.

UÇAKTAN YARALI KURTULAN PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Düşen uçakta ilk dakikalarda edinilen görüntülerde sağ olduğu ve boyunlukla kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı görülen Lisans öğrencisi Beytullah Nart'ın durumu dağa sonra ağırlaşmıştı. Yaralı Pilot bugün hayatını kaybetti. (Cevde Özdemir/Sabah)

NE OLMUŞTU?

Dün gelen son dakika haberinde 'ndan havalanan bir eğitim uçağı kıyısında düştü. bir kişi yaralandı. Yaralı pilot Beytullah Nart'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Valiliği, kazanın nedeninin motor arızası olduğunu açıkladı. Görgü tanıkları uçağın düşmesinin ardından patlama ya da yangın olmadığını söyledi. Kazayı görenlerden Mehmet Mert, ''Manevra yapmasaydı 'e düşecekti'' dedi.

Bu arada ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçağın pilotu pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart'ın kalkıştan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek, acil iniş izni istediği ortaya çıktı.

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