Edirne'ye gelen Bulgarlar kasa kasa palamut alıyorlar

Bulgaristan'ın 1 Eylül itibariyle karantina sürecine son vermesiyle alışveriş için Edirne'ye gelen komşu ülke vatandaşları alışveriş listesine deniz ürünlerini de ekledi.

"15 TANEDEN AŞAĞI ALAN YOK"

Kentteki Balıkpazarı Caddesi'ne özellikle hafta sonları akın eden Bulgarlar, ağırlıklı olarak palamut, hamsi gibi balıkları tercih ediyor. Balıkçı esnafından Feridun Biztiren, Bulgarların fiyatı düşük olması nedeniyle palamuda yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, kasalarla aldıklarını dile getirdi.

Gelen Bulgar turistlerin en az 15- 20 tane palamut alarak ülkelerine döndüğünü ifade eden Bizitren, "Döviz kurundaki farklılık nedeniyle de gelenler bütçelerine göre en az 15- 20 tane alıp gidiyorlar. Genellikle oraya götürünce tuzlama, lakerda gibi lezzetler yapıyorlar kendilerine. O nedenle ucuz olduğu için genelde palamudu tercih ediyorlar. 15 taneden aşağı alan yok. Bazıları arkadaşlarıyla anlaşıyorlar. Gelmeyenlerin de balıklarını alıyorlar, işte o zaman daha çok alıyorlar. 40- 50 tane, kasalarla alıp götüren oluyor. Özellikle hafta sonları daha yoğun. Hafta arası işi bilen geliyor" dedi.