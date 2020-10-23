İstanbul'da kendisini 'Amerikan subayı' olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcı suçüstü yakalandı





Bunun üzerine M.B. verilen hesap numarasına 58 bin lira yatırdı. M.B.'yi ikinci kez dolandırmak isteyen şüpheli bu kez kendisini konsolosluk görevlisi olarak tanıtarak 70 bin lira daha istedi. Dolandırıldığını anlayan M. B. durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheliyi suçüstü yakalamak için inşaat çalışanı olarak kılık değiştirdi. Dolandırıcı M.B. ile görüşeceği sırada ekipler, dolandırıcılık şüphelisi Melvin Reuben B.'yi (44) yakaladı.