Yaşlı adamı maske ve kolonyayla taciz etmişti! O şahsa hapis istemi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Osman Koçyiğit'in suç tarihi olan 19 Mart 2020'de müşteki İhsan Öztürk'ü yanına çağırarak, yüzüne maske takıp "Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi." dediği belirtildi.

İddianamede, müşteki Öztürk'ün kafasına sıvı bir madde dökerek "Tamam, tamam aferin sana, kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun." diyen sanık Koçyiğit'in, bu eylemleri videoya çekerek "Tik Tok" isimli sosyal medya platformunda paylaştığı ifade edildi.

Paylaşılan videonun müşteki İhsan Öztürk'ün oğlu Ahmet Öztürk tarafından görüldüğü aktarılan iddianamede, sanık Osman Koçyiğit'in, "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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