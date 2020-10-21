İstanbul'daki Mehmet Akif Bulvarı vatandaşı isyan ettirdi

Çevrede esnaflık yapan Tekin Coşkun da "Gelen araçlar kavşağı fark etmiyor. Ya arkadan gelen araç çarpıyor ya da sürücü kontrolünü kaybedip takla atıyor. Burası çok sıkıntılı bir yer. Daha önce de kazalara şahit olduk. Buraya ışıklı tabela ya da kasis yapmaları lazım. Sürekli kaza oluyor" diye konuştu.