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Son dakika | Kimlerin grip aşısı olacağı belli oldu! e-Nabız sistemlerine yüklendi

Son dakika haberleri... Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı da değişmeyerek 72.64 lira oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Son dakika | Kimlerin grip aşısı olacağı belli oldu! e-Nabız sistemlerine yüklendi

Dünya üzerinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşarken, kış aylarının gelmesiyle birlikte grip aşısına olan talep de ciddi şekilde arttı. Grip aşısı Türkiye'ye gelirken,"Charlson Risk Skoru" ile bireylerin çeşitli özelliklerinin göz önünde bulundurulup ancak bir puanlama sistemine dahil edilmesiyle aşı olabileceği öne sürüldü.

LİSTE e-NABIZ'A YÜKLENDİ
Vatandaşlar bu iddianın üzerine aşı olup olamayacağını merak ederken, aşı listesi e-Nabız'a yüklendi. Vatandaşlar e-Nabız uygulamasını kullanarak grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebilecek.

FİYAT DEĞİŞMEDİ
Öte yandan 72,64 lira olan aşı fiyat da değişmedi. Bu yıl da vatandaşlar aynı ücret üzerinden aşı yaptırabilecek.

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Grip aşısı kimlere yapılacak? Charlson Risk Skoru nedir? GRİP AŞISI KİMLERE YAPILACAK? CHARLSON RİSK SKORU NEDİR?

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