Hazal Tektaş'ın annesinin veda sözleri yürek yaktı!
Son dakika haberine göre; Esenler - Otogar yolunda Mehmet Ali Atış tarafından silahla vurularak öldürülen Hazal Tektaş'ın annesinin veda sözleri yürekleri yaktı.
İstanbul Esenler-Otogar Bağlantı Yolu'nda önceki gece meydana gelen olayda iddiaya göre Mehmet Ali Atış (18) ile Hazal Tektaş (19) arasında yol kenarında tartışma çıktı.
Hazal, oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Talihsiz kız yolun karşısında geçtiği sırada Atış, silahıyla Hazal'a ateş açtı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı genç kadın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Atış ise daha sonra olay yerinde intihar etti.
Hazal Tektaş'ın arkadaşı G. A. konuyla ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.
Hazal'la katilinin bir süre önce aynı iş yerinde çalıştıklarını ve orada tanıştıklarını iddia eden G. A., "O zamandan beri Hazal'a tek taraflı olarak, yani platonik aşıktı. Hazal'ı sürekli öldürmekle, annesini, babasını öldürmekle tehdit ediyordu. Son olayda da yine aynı şekilde yanına çağırmış. Hazal'da mecburen gitmiş. Yanında silah varmış. Öldürmeyi planlamış kızın kafasına iki el ateş etmiş. O platonik aşık yüzünden oldu bunlar" ifadelerini kullandı.
ANNESİ HALA 'YAVRUM GELECEK' DİYOR
Annesi hala yavrum gelecek ölmedi diyor diyen G. A., "Aile yıkıldı 3 kızları 2 oğulları vardı. Şimdi gencecik yavrularını toprağa verdiler. Dün Güngören'de Hazal'ı defnettik. Anne babası hala ayakta duramıyor. Bu cinayetler son bulsun." dedi.
HAZAL TEKTAŞ'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Esenler - Otogar yolunda Mehmet Ali Atış tarafından silahla vurularak öldürülen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı.
OLAY NASIL OLMUŞTU?
Olay Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (18) ile Hazal T. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında tartışma çıktı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışmada Hazal T. bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Genç kadın yolun karşısına geçtiği esnada peşinden gelen Mehmet A. belinden çıkardığı tabanca ile Hazal T.'ye ateş açtı.
Açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Hazal T. kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen Mehmet A. ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal T.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hazal T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hazal T.'nin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Ayrıca sağlık ekipleri saldırı sonrası başına ateş eden Mehmet A.'nın da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sabah