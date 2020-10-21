"YÜZDE 3,5'U AĞIR SEYREDİYOR"

Yaptıkları çalışmada hasta çocukların yüzde 3,5'luk kısmının Kovid-19'u ağır geçirdiğini anlatan Yılmaz, "Hastalarımızın neredeyse yüzde 50'lik bir kısmında asemptomatik, yüzde 50'yi aşan kısmında asemptomatik seyir. Yüzde 95'lik kısmının da asemptomatik hafif veya orta düzeyde seyrettiğini, yüzde 3,5'luk bir kısmının ise şiddetli bir hastalık geçirdiğini tespit ettik. İlk vaka Türkiye'de mart ayında görüldü ama bizim vakalarımız Nisan ayına doğru yoğunlaşmaya başladı. Gelen hastaların hepsini taburcu ettik" dedi.

"NASIL BULAŞTIĞINI BİLMİYORUM"

Koronavirüsü yenen çocuk hastalardan M.C.A. (16), hastalığa 2 ay önce yakalandığını ve nasıl bulaştığını bilmediğini söyleyerek, "Ailemden ağabeyimin testi pozitifti. İnsanlar daha dikkatli olmalı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Kimse 'Bende kronik hastalık yok, gencim' demesin. Öyle bir güvenceye sahip olmam. Çünkü bu hastalık her an alıp götürebilir. Bu hastalığın bir kuralı yok. Belirleyici bir şey de değil. 80 yaşındaki adamın kurtulma şansı olur ama 18 yaşındaki bir gencin kurtulmama gibi bir durumu da olabilir. Çünkü bu hastalıkla ilgili herkesin tam bilgisi yok" diye konuştu.