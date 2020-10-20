Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı mahkemeye gelmek istemedi! Pınar’ın ailesi itiraz etti

KARARIN GERİ ALINMASINI İSTEMİŞ!

Ancak sanık Avcı'nın avukatları mahkemeye başvurup bu kararın geri alınmasını ve sanığın duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanmasını talep etmişti.