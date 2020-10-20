Malatya'da yolcu otobüsündeki oyuncak ayıdan 6 kilo esrar çıktı
Malatya'da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcunun yanında bulunan oyuncak ayı içerisinde 6 kilo 224 gram esrar ele geçirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı.
OYUNCAK AYIDAN ÇIKTI
Aramada, bir yolcunun yanındaki oyuncak ayının içinde 6 kilo 224 gram esrar ele geçirildi.
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GÖZALTINA ALINDI
Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı.