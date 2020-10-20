20 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da yolcu otobüsündeki oyuncak ayıdan 6 kilo esrar çıktı

Malatya'da yolcu otobüsündeki oyuncak ayıdan 6 kilo esrar çıktı

'da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcunun yanında bulunan oyuncak ayı içerisinde 6 kilo 224 gram esrar ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
ABONE OL
Malatya'da yolcu otobüsündeki oyuncak ayıdan 6 kilo esrar çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı.

OYUNCAK AYIDAN ÇIKTI

Aramada, bir yolcunun yanındaki oyuncak ayının içinde 6 kilo 224 gram esrar ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA