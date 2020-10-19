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Kahramanmaraş'ta PKK'lı terörist saklandığı evde yakalandı

’ta düzenlenen operasyonda üyesi olduğu tespit edilen bir kişi saklandığı evde yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Kahramanmaraş'ta PKK'lı terörist saklandığı evde yakalandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, PPKK/KCK terör örgütüne üye olmaktan aranan bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstihbarat ve terör şubeleri tarafından yapılan araştırma sonrasında il merkezinde bir adrese operasyon yapıldı.

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Mersin Adliyesi tarafından PKK terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Mehmet E., saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet E.'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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