Adana ve Osmaniye için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ekim ayının ortasına gelinmesiyle birçok il için sağanak yağmur uyarısı yapmaya başladı. MGM tarafından yapılan son açıklamada, Adana ve Osmaniye için yağış uyarısında bulunuldu.
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Adana ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, saat 19.00'a kadar Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Sel, su baskın, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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