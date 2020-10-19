19 Ekim 2020, Pazartesi
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Adana ve Osmaniye için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ekim ayının ortasına gelinmesiyle birçok il için sağanak yağmur uyarısı yapmaya başladı. MGM tarafından yapılan son açıklamada, ve için yağış uyarısında bulunuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Adana ve Osmaniye için kuvvetli sağanak uyarısı

Adana ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, saat 19.00'a kadar Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskın, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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